Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Динамо» на матч 26-го тура РПЛ

Наставники волгоградского «Ротора» и московского «Динамо» назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион.
Запасные: Обухов, Байрыев, Песегов, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Щеткин.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулев, Захарян, Тюкавин, Игбун.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Каборе, Липовой, Моро, Комличенко, Нжи.
«Ротор» занимает 14-е место в турнирной таблице с 18 очками, у москвичей 43 очка и шестое место.