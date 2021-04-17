«Ахмат» победил «Химки» в 26-м туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» в очередном туре чемпионата России на своем поле обыграл подмосковные «Химки» со счетом 3:1.

Грозненцы открыли счет на 25-й минуте матча – отличился Евгений Харин. На 33-й нападающий хозяев Владимир Ильин не смог перехитрить с 11-метровой отметки вратаря «Химок» Илью Лантратова. На 44-й Ильин все-таки смог переиграть с игры голкипера гостей. Вышедший на замену Георгий Мелкадзе забил третий гол своей команды, а на 88-й минуте Брайан Идову забил гол престижа.

Таким образом, «Ахмат» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Химки», добыв 38 очков, остались на восьмом месте.

24 апреля состоятся матчи «Урал» – «Ахмат» и «Динамо» – «Химки».

26-й тур