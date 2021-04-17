«Ахмат» победил «Химки» в 26-м туре РПЛ

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Англия - Первая лига 2-й тайм, 83' Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 1 П1 21.0 Х 5.80 П2 1.17
Англия - Первая лига 2-й тайм, 82' Рочдейл 2 Аккрингтон Стэ 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 84' Блэкпул 1 Сандерленд 0 П1 1.15 Х 6.20 П2 23.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 82' Милтон-Кинс До 1 Портсмут 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 77' Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 2 П1 31.0 Х 33.0 П2 1.01
Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 1 П1 24.0 Х 7.10 П2 1.12
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 79' Шеффилд Уэнсде 1 Бристоль Сити 0 П1 1.04 Х 17.0 П2 32.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 86' Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 81' Уиган Атлетик 2 Кру Александра 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 81' Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 5.10 Х 1.37 П2 6.70
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 80' Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 2 П1 13.0 Х 4.70 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 81' Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 4.80 Х 1.40 П2 7.80
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 78' Лутон Таун 1 Уотфорд 0 П1 1.20 Х 5.70 П2 17.0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 83' Ньюкасл Юнайте 2 Вест Хэм Юнайт 2 П1 1.12 Х 7.90 П2 30.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 82' Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 4.50 Х 1.35 П2 9.80
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 79' Мидлсбро 1 Куинз Парк Рей 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Халл Сити 2 Флитвуд Таун 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 56' Монца 2 Кремонезе 0 П1 1.07 Х 14.0 П2 21.0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 56' Луго 1 Алькоркон 1 П1 3.80 Х 2.00 П2 3.50
Италия - Серия B не начался Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 54' Салернитана 0 Венеция 1 П1 11.0 Х 5.20 П2 1.30
Италия - Серия B 2-й тайм, 55' Реджина 1 Реджана 1 П1 2.75 Х 2.08 П2 4.50
Италия - Серия B 2-й тайм, 56' Эмполи 3 Брешия 1 П1 1.01 Х 35.0 П2 30.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 58' Виченца 0 Лечче 1 П1 13.0 Х 4.80 П2 1.30
Италия - Серия B 2-й тайм, 56' Пиза 1 Козенца 0 П1 1.27 Х 5.80 П2 12.0
Италия - Серия А 1-й тайм, 13' Кротоне 0 Удинезе 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.15
Италия - Серия А 1-й тайм, 12' Сампдория 0 Верона 0 П1 6.80 Х 5.40 П2 1.40
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Штутгарт 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.60
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Шальке-04 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 5.20
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия М 0 Айнтрахт Ф 0 П1 2.45 Х 3.90 П2 2.70
17 апреля 16:02
автор: Артем Спиридонов

«Ахмат» победил «Химки» в 26-м туре РПЛ

Нападающий хозяев Георгий Мелкадзе забил ударом через себя спустя минуту после выхода на замену.

Грозненский «Ахмат» в очередном туре чемпионата России на своем поле обыграл подмосковные «Химки» со счетом 3:1.

Грозненцы открыли счет на 25-й минуте матча – отличился Евгений Харин. На 33-й нападающий хозяев Владимир Ильин не смог перехитрить с 11-метровой отметки вратаря «Химок» Илью Лантратова. На 44-й Ильин все-таки смог переиграть с игры голкипера гостей. Вышедший на замену Георгий Мелкадзе забил третий гол своей команды, а на 88-й минуте Брайан Идову забил гол престижа.

Таким образом, «Ахмат» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Химки», добыв 38 очков, остались на восьмом месте.

24 апреля состоятся матчи «Урал» – «Ахмат» и «Динамо» – «Химки».

26-й тур

«Ахмат» – «Химки» – 3:1 (2:0)

Голы: Харин, 25, Ильин, 44, Мелкадзе, 65 – Идову, 88.

Незабитый пенальти: Ильин, 33 (вратарь).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Ромеро, Нижич (Пуцко, 78), Богосавац, Ильин (Садулаев, 79), Швец, Силва (Тимофеев, 38), Харин (Бериша, 49), Алмаши (Мелкадзе, 64).

«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин (Глушенков, 49), Камышев, Дагерстол, Мирзов (Корян, 87), Трошечкин (Кухарчук, 49), Боженов, Себаи (Конате, 49).

Предупреждения: Харин,9, Ненахов, 30 , Алмаши, 57, Тимофеев, 75, Швец, 90, Садулаев, 90+4 – Себай, 38, Данилкин, 44, Идову, 90.

Судья: Василий Казарцев.

Стадион: Ахмат-Арена.

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