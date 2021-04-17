«Ньюкасл» победил на своем поле «Вест Хэм»

В рамках очередного тура АПЛ «Ньюкасл» на своем поле добился победы над «Вест Хэмом» со счетом 3:2.

Защитник «молотобойцев» Исса Диоп на 36-й минуте матча послал мяч в свои ворота. Бразильский нападающий хозяев Жоэлинтон удвоил преимущество своей команды. «Вест Хэм» сравнял счет усилиями все того же Диопа (73-я минута) и Джесси Лингарда (78-я). Джозеф Уиллок принес победу «Ньюкаслу» на 83-й.

Отметим, что с 36-й минуты лондонский клуб играл в меньшинстве после второй желтой карточки Крэйга Доусона.

«Молотобойцы» остались на четвертом месте с 55 очками, у «сорок» стало 35 очков и 15-е место.