Терюшков - о поражении «Химок» в матче с «Ахматом»: По судейству вопросов нет

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подвел итоги прошедшего матча 26-го тура РПЛ.

— По судейству вопросов нет. «Ахмат» был сильнее, поздравляю Талалаева с победой. Ничего страшного сегодня не произошло, будем готовиться к «Динамо». Это футбол: ты когда-то выигрываешь, а когда-то проигрываешь, — приводит слова Терюшкова Sport24.

Подмосковный клуб остался на восьмом месте в турнирной таблице с 38 очками. В следующем туре «Химки» сыграют на выезде с «Динамо».