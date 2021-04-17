Глушаков планирует восстановиться к матчу «Химок» против «Спартака»

Полузащитник клуба «Химки» Денис Глушаков продолжает восстанавливаться от повреждения.

«Думаю, к «Спартаку» должен уже быть в строю. Может быть, не на полный матч. Сейчас главное — здоровье игрока, задача на сезон уже выполнена, так что никто не формирует восстановление», — цитирует «Спорт-Экспресс» министра спорта Московской области Романа Терюшкова.

В текущем чемпионате России 34-летний хавбек провел 15 матчей. Глушаков забил три мяча и отдал одну результативную передачу.