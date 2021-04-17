«Динамо» на выезде победило «Ротор» и вышло на пятое место

В матче 26-го тура чемпионата России московское «Динамо» переиграло на выезде волгоградский «Ротор» со счетом 3:0.
На 57-й минуте гостей вперед вывел полузащитник Даниил Фомин, который реализовал пенальти. В середине второго тайма Иван Ордец увеличил преимущество «Динамо».
В компенсированное к матчу времени Клинтон Н'Жье установил окончательный счет.
«Динамо» занимает пятое место, имея в активе 46 очков.
«Ротор» с 18 очками находится на 14-й строчке таблицы.
24 апреля состоится матч «Динамо» – «Химки» и «Зенит» – «Ротор».
Чемпионат России
26-й тур
«Ротор» (Волгоград) – «Динамо» (МОсква) – 0:3 (0:3)
Голы: Фомин, 57 (с пенальти), Ордец, 76, Н'Жье, 90+1.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник (Песегов, 82), Макаров (Серченков, 75), Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион (Арабидзе, 72).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 65), Евгеньев (Моро, 65), Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулев, Захарян (Комличенко, 84), Игбун (Н'Жье, 80), Тюкавин (Каборе, 84).
Предупреждения: Степанов, 25, Кипиани, 41, Кверквелия, 56 – Евгеньев, 42, Захарян, 54, Паршивлюк, 58, Н'Жье, 82.
Судья: Кукуян (Сочи).
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион.Запасные: Обухов, Байрыев, Песегов, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Щёткин.«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Захарян, Игбун, Тюкавин.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4324513-rotor-dinamo-sostavy-komand-na-match-26-go-tura-rpl.html?utm_source=copypaste