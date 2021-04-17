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Франция - Лига 1 2-й тайм, 63' Марсель 2 Лорьян 1 П1 1.16 Х 7.10 П2 20.0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 15' Краснодар 1 Зенит 0 П1 2.45 Х 3.80 П2 2.60
Италия - Серия B 1-й тайм, 14' Порденоне 0 Фрозиноне 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 6.90
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Испания - Сегунда не начался Спортинг Хихон 0 Овьедо 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.10
Испания - Сегунда не начался Лас-Пальмас 0 Малага 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.80
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Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Патронато 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
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Аргентина - Примера 22:15 Атлетико Сармь 0 Ланус 0
Кубок Испании 22:30 Атлетик Б 0 Барселона 0 П1 5.50 Х 4.50 П2 1.61
Португалия - Примейра 22:30 Риу Аве 0 Брага 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.82
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17 апреля 18:34
автор: Александр Шульгин

«Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

В матче 26-го тура московский «Локомотив» дома крупно выиграл у «Ростова» - 4:1. Железнодорожники обошли «Спартак» и занимают второе место.

После первых шести минут на табло уже горели 2:0 в пользу хозяев - отличились Франсуа Камано и Рифат Жемалетдинов. До перерыва Деннис Хаджикадунич один мяч отыграл.

Второй тайм начался для гостей с удаления - на 52-й минуте вторую желтую карточку схватил Армин Гигович, оставивший своих партнеров в меньшинстве.

За 25 минут до конца основного времени матча Гжегож Крыховяк упрочил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый.

А на последней минуте точку в матче поставил Эдер.

Железнодорожники набрали 49 очков и обошли в таблице московский «Спартак», который проведет свой матч 18 апреля.

«Ростов» остался девятым с 37-ю очками.

Чемпионат России (РПЛ)

26-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Ростов» - 4:1 (2:1)

Голы: Камано, 4; Жемалетдинов, 6; Крыховяк, 65 (с пенальти); Эдер, 90 – Хаджикадунич, 33

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Миранчук, 79), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк (Титков, 90), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Байрамян, 83), Осипенко, Поярков (Тугарев, 83), Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист (Саплинов, 75), Гигович, Полоз (Павловец, 76), Соу (Махатадзе, 89).

Предупреждения: Магкеев, 11 – Хашимото, 8; Гигович, 17; 52.

Удаление: Гигович, 52

источник: «Советский спорт»
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