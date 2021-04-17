«Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

После первых шести минут на табло уже горели 2:0 в пользу хозяев - отличились Франсуа Камано и Рифат Жемалетдинов. До перерыва Деннис Хаджикадунич один мяч отыграл.
Второй тайм начался для гостей с удаления - на 52-й минуте вторую желтую карточку схватил Армин Гигович, оставивший своих партнеров в меньшинстве.
За 25 минут до конца основного времени матча Гжегож Крыховяк упрочил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый.
А на последней минуте точку в матче поставил Эдер.
Железнодорожники набрали 49 очков и обошли в таблице московский «Спартак», который проведет свой матч 18 апреля.
«Ростов» остался девятым с 37-ю очками.
Чемпионат России (РПЛ)
26-й тур
«Локомотив» (Москва) – «Ростов» - 4:1 (2:1)
Голы: Камано, 4; Жемалетдинов, 6; Крыховяк, 65 (с пенальти); Эдер, 90 – Хаджикадунич, 33
«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Миранчук, 79), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк (Титков, 90), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Байрамян, 83), Осипенко, Поярков (Тугарев, 83), Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист (Саплинов, 75), Гигович, Полоз (Павловец, 76), Соу (Махатадзе, 89).
Предупреждения: Магкеев, 11 – Хашимото, 8; Гигович, 17; 52.
Удаление: Гигович, 52