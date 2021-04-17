«Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

После первых шести минут на табло уже горели 2:0 в пользу хозяев - отличились Франсуа Камано и Рифат Жемалетдинов. До перерыва Деннис Хаджикадунич один мяч отыграл.

Второй тайм начался для гостей с удаления - на 52-й минуте вторую желтую карточку схватил Армин Гигович, оставивший своих партнеров в меньшинстве.

За 25 минут до конца основного времени матча Гжегож Крыховяк упрочил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый.

А на последней минуте точку в матче поставил Эдер.

Железнодорожники набрали 49 очков и обошли в таблице московский «Спартак», который проведет свой матч 18 апреля.