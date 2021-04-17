Сергей Юран: Уверен, в будущем женщины будут судить РПЛ

«Для меня она не впервые судила, я уже знаком с ней по матчу Кубка ФНЛ против «Химок». Возможно, чувствовалась небольшая нервозность, но в целом она хорошо отсудила, ничего плохого не могу сказать.

Да, считаю стоит приглашать её судить и другие матчи. Не думаю, что у нее были какие-то глобальные ошибки. В Европе много женщин судит, это нормально. И у нас нужно доверять.

Я уверен, что в будущем женщины будут судить РПЛ, у меня в этом нет никаких сомнений. Считаю правильным, что им дают шансы и возможности», — цитирует тренера «ТАСС».

Напомним, команда Юрана в Москве крупно обыграла «чертей» со счетом 4:0.

Анастасия Пустовойтова назначила один пенальти и показала четыре желтых карточки.