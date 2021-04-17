Крыховяк – о победе «Локомотива» над «Ростовом»: Самое главное, что мы набрали три очка

Польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал исход прошедшего поединка.

— Мы хорошо начали матч, забив два быстрых гола. В перерыве мы между собой говорили, что у нас хороший счет и просто нужно продолжать так играть. Мы хотели как можно скорее забить третий мяч. Но самое главное, что мы набрали три очка. «Ростов» — это неприятная команда для всех, которая хорошо играет в мяч и борется в каждом эпизоде, — цитирует польского футболиста телеканал «Матч ТВ».

Красно-зеленые поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. 24 апреля команда Марка Николича проведет гостевой матч с аутсайдером чемпионата «Тамбовом».