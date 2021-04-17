Валерий Карпин: Мы сами себе создали неожиданности

«Нам не хватает качества игры. Первый гол — несчастный случай. Если Песьяков еще 50 раз дать такой пас, он не потеряет мяч. После удаления уже разницы не было, с каким счетом проигрывать. В полном составе игра у нас получалась, мы хорошо смотрелись за исключением первых пяти минут, наверное. «Локомотиву» такие «подарки» делать нельзя.

Не могу сказать, что »Локомотив» нас удивил. Мы сами себе создали неожиданности, я не ожидал такого от своих игроков» - передает слова Карпина телеканал «Матч Премьер».

Напомним, матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» - «Ростов» закончился уверенной победой железнодорожников со счетом 4:1.

Подопечные Марко Николича набрали 49 очков и обошли «Спартак» в турнирной таблице.