Ханс-Дитер Флик: Я намерен покинуть «Баварию» по окончании сезона

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик попросил руководство по окончании сезона расторгнуть контракт, об этом сообщает Sky Sports.

— Сегодня я сказал команде, что сообщил руководству после игры в Париже, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона, — приводит слова Флика источник.

«Бавария» не смогла пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей французскому «ПСЖ».

С мюнхенским клубом 56-летний специалист стал чемпионом Германии в сезоне 2019/20 годов.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги «Бавария» лидирует с 68 очками, опережая «Лейпциг» на семь очков.