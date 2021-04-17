Футболисты «Реала» откажутся от премий в случае победы в Лиге чемпионов или Примере

Игроки «Реала» откажутся от премиальных в случае победы в Лиге чемпионов или Примере.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на ABC, это позволит мадридскому клубу сэкономить около 30 миллионов евро. «Реал» испытывает финансовые трудности на фоне пандемии коронавируса.

Если команда выиграет оба турнира, то футболисты получат премиальные только за один из них.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В полуфинале Лиге чемпионов мадридцы сыграют с лондонским «Челси».