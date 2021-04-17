Гилерме - о своей дисквалификации: Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке

«Всех с победой! Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение 5 лет подряд. Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду.

Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча – это удел посредственных команд. Вперед Локо!», - написал Гилерме в своем Инстаграме.

35-летний футболист был дисквалифицирован на два матча за жесты в сторону болельщиков соперника во время домашнего матча 25-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Локомотив» после победы над «Ростовом» вышел на 2-е место в турнирной таблице.