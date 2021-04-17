«Краснодар» упустил победу над «Зенитом»

В Winline-дерби в рамках 26-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью на своем поле с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 7-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Алексея Ионова. На 60-й нападающий увеличил преимущество «Краснодара».

Сердар Азмун сократил отставание «Зенита» на 75-й минуте, а еще через десять минут Андрей Мостовой сравнял счет.

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России с 55 очками в 26 матчах, «Краснодар» идет на 11-й позиции с 35 баллами.