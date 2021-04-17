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«Краснодар» упустил победу над «Зенитом»
17 апреля 20:57
автор: Александр Поволоцкий

«Краснодар» упустил победу над «Зенитом»

Южане вели со счетом 2:0 благодаря дублю Алексея Ионова.

В Winline-дерби в рамках 26-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью на своем поле с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 7-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Алексея Ионова. На 60-й нападающий увеличил преимущество «Краснодара».

Сердар Азмун сократил отставание «Зенита» на 75-й минуте, а еще через десять минут Андрей Мостовой сравнял счет.

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России с 55 очками в 26 матчах, «Краснодар» идет на 11-й позиции с 35 баллами.

24 апреля подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Ротором», а «Краснодар» днем позже проведет выездной матч с «Рубином».

Чемпионат России

26-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)

Голы: Ионов, 7, 60, - Азмун, 75, Мостовой, 86.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский (Вилена, 70), Кайо, Петров (Чернов, 69), Мартынович, Ионов, Классон (Камболов, 89), Олссон, Кабелла (Сулейманов, 69), Вандерсон (Стоцкий,81).

«Зенит»: Лунев, Караваев (Дриусси, 68), Чистяков (Оздоев, 66), Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком (Мостовой,65), Азмун, Дзюба (Сутормин, 67).

Предупреждения: Олссон, 54, Чернов, 71, Классон, 89 - Чистяков, 44, Азмун, 90+2

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

источник: «Советский спорт»
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