«Краснодар» упустил победу над «Зенитом»

В Winline-дерби в рамках 26-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью на своем поле с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
На 7-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Алексея Ионова. На 60-й нападающий увеличил преимущество «Краснодара».
Сердар Азмун сократил отставание «Зенита» на 75-й минуте, а еще через десять минут Андрей Мостовой сравнял счет.
«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России с 55 очками в 26 матчах, «Краснодар» идет на 11-й позиции с 35 баллами.
24 апреля подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Ротором», а «Краснодар» днем позже проведет выездной матч с «Рубином».
Чемпионат России
26-й тур
«Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)
Голы: Ионов, 7, 60, - Азмун, 75, Мостовой, 86.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский (Вилена, 70), Кайо, Петров (Чернов, 69), Мартынович, Ионов, Классон (Камболов, 89), Олссон, Кабелла (Сулейманов, 69), Вандерсон (Стоцкий,81).
«Зенит»: Лунев, Караваев (Дриусси, 68), Чистяков (Оздоев, 66), Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком (Мостовой,65), Азмун, Дзюба (Сутормин, 67).
Предупреждения: Олссон, 54, Чернов, 71, Классон, 89 - Чистяков, 44, Азмун, 90+2
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).