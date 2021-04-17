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17 апреля 22:45
автор: Александр Шульгин

Александр Бубнов: «Краснодар» функционально пока не до конца готов

Бывший защитник московского «Спартака», известный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от противостояния «Краснодара» и «Зенита» в рамках 26-го тура РПЛ.

«После того, как «Зенит» начал проигрывать 0:2 Семак выпустил четырех свежих футболистов. Они добавили скорости, которой не хватало до этого. «Зенит» много владел мячом, но «Краснодар» грамотно выстраивался в обороне, действовал надежно. У гостей поначалу ничего не получалось впереди. Хозяева все перекрывали, грамотно выходили из обороны в атаку. Отличный мяч забил Ионов. Не было суеты — видимо, Гончаренко внес определенные коррективы. Однако «Краснодар» функционально пока не до конца готов. Когда «Зенит» добавил в скорости, «быки» сразу начали уставать. Ну, и подвел Сафонов, который ошибся на выходе в эпизоде с первым голом питерцев, хотя в остальном голкипер отстоял надежно.

«Краснодар» частенько разбазаривает преимущество в два мяча. Обычно это происходит в конце матча, когда они устают. Так было с «Динамо» (2:3), так было и с «Севильей» (2:3). Над этим Гончаренко придется работать. Впрочем, хоть концовка матча и была за «Зенитом», не сказал бы, что «Краснодар» отскочил. Все-таки довольны ничьей должны быть питерцы, которым удалось уйти с 0:2. А «Краснодар» упустил победу», - приводит слова Бубнова «Sportbox.ru».

Напомним, центральный матч 26-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» завершился вничью 2:2.

ППитерцы продолжают лидировать, команда Виктора Гончаренко на десятом месте.

источник: Sportbox.ru
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