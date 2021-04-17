Кристофер Ольссон: Атмосфера в команде была не самой лучшей

«Что изменил Гончаренко в игре команды? За всего две недели очень сложно что-то кардинально поменять. Тем не менее в игре с «Зенитом» мы очень хорошо смотрелись в защите, не давали сопернику создавать моменты. Это отличается от того, что было раньше, — отметил игрок в эфире «Матч Премьер».

У нас действительно были проблемы психологического плана, атмосфера в команде была не самой лучшей. Но именно футболисты должны менять эту обстановку, ведь это мы играем на поле. Новый тренер дал нам заряд энергии, и я считаю, что это огромный шаг вперед для нас», - приводит слова футболиста телеканал «Матч Премьер».

Напомним, в 26-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» - 2:2.

«Быки» занимают 11-е место в турнирной таблице.