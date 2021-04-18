Левандовски приступил к тренировкам с мячом

Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски провел индивидуальную тренировку.

По информации пресс-службы мюнхенского клуба, 32-летний футболист выполнял упражнения на пас и координацию, но без ударов по воротам.

Левандовски продолжает восстанавливается после повреждения колена, которое он получил в расположении сборной Польши перед матчами квалификации ЧМ-2022.

В текущем сезоне поляк провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал восемь результативных передач.