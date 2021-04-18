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Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.30 Х 5.90 П2 10.0
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.38 Х 5.10 П2 8.70
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
18 апреля 01:35
автор: Александр Шульгин

Томас Тухель: Думаю, мы заслужили победу

Главный тренер лондонского «Челси» прокомментировал результат матча своих подопечных против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

«Я очень счастлив и горжусь командой. Мы играли против одной из сильнейших команд Европы. В Премьер-лиге между нами большой разрыв, но цель заключалась в том, что сократить этот разрыв на 90 минут. Мы провели отличные 35 минут в первом тайме и отличные полчаса во втором. Думаю, мы заслужили победу. Мы могли забить второй гол, чтобы было спокойнее, но мы этого не сделали, и нам пришлось мучиться на последних минутах матча.

Мы продолжаем работу. Как тренер я очень рад сражаться с этой командой. Вы видите качество игроков и клуба. Я играю в этом роль и стараюсь поддерживать развитие», — приводит слова тренера «BBC».

Напомним, «Челси» одержал победу со счетом 1:0 и вышел в финал турнира.

источник: BBC
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