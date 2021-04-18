Томас Тухель: Думаю, мы заслужили победу

«Я очень счастлив и горжусь командой. Мы играли против одной из сильнейших команд Европы. В Премьер-лиге между нами большой разрыв, но цель заключалась в том, что сократить этот разрыв на 90 минут. Мы провели отличные 35 минут в первом тайме и отличные полчаса во втором. Думаю, мы заслужили победу. Мы могли забить второй гол, чтобы было спокойнее, но мы этого не сделали, и нам пришлось мучиться на последних минутах матча.

Мы продолжаем работу. Как тренер я очень рад сражаться с этой командой. Вы видите качество игроков и клуба. Я играю в этом роль и стараюсь поддерживать развитие», — приводит слова тренера «BBC».

Напомним, «Челси» одержал победу со счетом 1:0 и вышел в финал турнира.