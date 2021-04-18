«Реал» интересуется Стерлингом

Фланговый форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может стать игроком мадридского «Реала» в летнее межсезонье.

Как сообщает The Daily Star, руководство мадридского клуба хочет воспользоваться нынешней сложной ситуацией 26-летнего англичанина в команде – на данный момент вингер реже стал появляться в основном составе «горожан».

В данный момент главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола отдает свое предпочтение более молодому Филу Фодену.

Несмотря на это, Стерлинг продолжает быть лидером команды, забив 13 голов и отдав 11 ассистов в 42 матчах во всех турнирах.

Англичанин выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. В общей сложности он отыграл 285 встреч, отличился 113 забитыми мячами и 86 результативными передачами. Его нынешнее соглашение действует до лета 2023-го.