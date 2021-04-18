«Тоттенхэм» планирует подписать защитника «Бетиса» Эмерсона

Правый защитник «Бетиса» Эмерсон входит в сферу интересов клуба АПЛ – «Тоттенхэма».

По информации El Mundo Deportivo, лондонская команда пыталась подписать 22-летнего бразильца еще прошлым летом, однако испанцы не отпустили своего футболиста в Англию. По окончании сезона-2020/21 «шпоры» намерены предпринять очередную попытку приобрести игрока обороны севильцев.

Эмерсон выступает за «Бетис» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2021-го.