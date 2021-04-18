Константин Лепехин: После 0:2 не было надежд на то, что «Зенит» наберет очки в игре с «Краснодаром»

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Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.00
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.90
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.76 Х 3.80 П2 4.90
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.38 Х 5.10 П2 8.70
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.32
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.36 Х 5.20 П2 9.20
18 апреля 08:32
автор: Владислав Корегин

Константин Лепехин: После 0:2 не было надежд на то, что «Зенит» наберет очки в игре с «Краснодаром»

Вчера петербургский клуб ушел от поражения в гостевой игре с краснодарцами.

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин оценил игру петербургской команды в матче с «Краснодаром» (2:2) в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Сергея Семака уступали со счетом 0:2, однако в концовке игры сине-бело-голубые смогла уйти от поражения. Голами в составе петербуржцев отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

– Сильно ли удивило, что «Краснодар» повел в счете? Честно говоря, это было неожиданно. Тем более это не вытекало из происходящего на поле. Но такое в футболе достаточно часто бывает. Конечно, надежд на то, что «Зенит» может взять очки, уже было немного. Но когда они забили первый гол, то тут, напротив, была уверенность в том, что даже не ничья, а победа будет, – цитирует Лепехина Rusfootball.info.

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России с 55 очками в 26 матчах. 24 апреля команда Семака сыграет дома с «Ротором».

источник: Rusfootball.info
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