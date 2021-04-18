Константин Лепехин: После 0:2 не было надежд на то, что «Зенит» наберет очки в игре с «Краснодаром»

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин оценил игру петербургской команды в матче с «Краснодаром» (2:2) в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Сергея Семака уступали со счетом 0:2, однако в концовке игры сине-бело-голубые смогла уйти от поражения. Голами в составе петербуржцев отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

– Сильно ли удивило, что «Краснодар» повел в счете? Честно говоря, это было неожиданно. Тем более это не вытекало из происходящего на поле. Но такое в футболе достаточно часто бывает. Конечно, надежд на то, что «Зенит» может взять очки, уже было немного. Но когда они забили первый гол, то тут, напротив, была уверенность в том, что даже не ничья, а победа будет, – цитирует Лепехина Rusfootball.info.

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России с 55 очками в 26 матчах. 24 апреля команда Семака сыграет дома с «Ротором».