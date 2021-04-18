Томас Мюллер: Флик не объяснил нам свое решение покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями по поводу ухода главного тренера клуба Ханса-Дитера Флика в конце сезона-2020/21.

Вчера, 17 апреля, стало известно, что 56-летний специалист попросил руководство мюнхенцев расторгнуть с ним контракт этим летом. Вероятнее всего, наставник должен возглавить сборную Германии после Евро-2021.

– Он не объяснил нам свое решение. Он оставил много энергии за чрезвычайно напряженные полтора года. Как тренеру «Баварии», вам необходима толстая кожа. Это было напряженное время. Он не оправдывался, но ничего не объяснил, – цитирует Мюллера Kicker.

Флик руководит «Баварией» с ноября 2019 года. За это время он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии, а также Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Его нынешнее соглашение истекает летом 2023-го.