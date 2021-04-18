Орлов - о матче «Краснодар» - «Зенит»: Видимо, кто-то уже почувствовал себя чемпионом

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.70
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.28 Х 6.30 П2 10.5
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 3.90
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.94
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.81 Х 3.60 П2 4.80
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.38 Х 5.10 П2 8.70
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.14
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
КХЛ - плей-офф 18:00 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.80 Х 3.90 П2 4.20
18 апреля 09:10
автор: Степан Шереметьев

Орлов - о матче «Краснодар» - «Зенит»: Видимо, кто-то уже почувствовал себя чемпионом

В 26-туре РПЛ петербургский клуб на выезде вырвал ничью у краснодарцев (2:2).

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о Winline-дерби «Краснодар» - «Зенит» в рамках 26-го тура чемпионата России. Команды победителя не выявили, сыграв вничью - 2:2.

«Не было страсти! Видимо, кто-то уже почувствовал себя чемпионом... Так не получится. Сезон продолжается. Но эта ничья все-таки показала, что «Зенит» в целом на верном пути. Даже без двух-трех игроков команда способна решить задачу», - приводит слова Орлова «СЭ».

После этого матча «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 55 очков. «Краснодар» же расположился на 11-й строчке - 35 баллов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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