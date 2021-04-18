Орлов - о матче «Краснодар» - «Зенит»: Видимо, кто-то уже почувствовал себя чемпионом

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о Winline-дерби «Краснодар» - «Зенит» в рамках 26-го тура чемпионата России. Команды победителя не выявили, сыграв вничью - 2:2.

«Не было страсти! Видимо, кто-то уже почувствовал себя чемпионом... Так не получится. Сезон продолжается. Но эта ничья все-таки показала, что «Зенит» в целом на верном пути. Даже без двух-трех игроков команда способна решить задачу», - приводит слова Орлова «СЭ».

После этого матча «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 55 очков. «Краснодар» же расположился на 11-й строчке - 35 баллов.