Жоан Лапорта: Я убежден, что Месси хочет остаться в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил надежду, что форвард каталонцев Лионель Месси продолжит свою карьеру в составе сине-гранатовых.

– Лео – лучший в мире, он глубоко укоренился в клубе. Я убежден, что он хочет остаться, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы заставить его остаться, – сказал Лапорта журналисту Marca после победы каталонцев в Кубке Испании.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси рассчитан до конца сезона-2020/21. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах, забил 31 гол и отдал 13 ассистов.