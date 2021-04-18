Тимур Гурцкая: Вероятность того, что Николич останется в «Локомотиве»? 10-20 процентов

Известный агент Тимур Гурцкая оценил будущие перспективы в «Локомотиве» главного тренера Марко Николича.

Вчера, 17 апреля, железнодорожники одержали свою шестую победу кряду в РПЛ, обыграв дома «Ростов» (4:1).

– Думаю, Николич даст пресс-конференцию, на которой объяснит свою позицию. Сейчас он не будет будоражить команду до полуфинала Кубка России. С чем связан возможный уход Николича? С тем, что не продлевают контракты с игроками. Николич этим недоволен, поэтому может взять и уехать. Вероятность того, что Николич останется? Думаю, 10-20 процентов, – сказал Гурцкая в интервью для YouTube-канала «Футбольный Биги».

41-летний специалист возглавил «Локомотив» в июне 2020 года, заменив на данном посту Юрия Семина. Под его руководством клуб отыграл 43 матча, в которых одержал 21 победу, 11 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Его контракт рассчитан до 31 мая 2022-го.

После 26 туров чемпионата России столичная команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков.