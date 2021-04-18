«Интер» надеется приобрести Муриэля

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calcio Mercato, 30-летним колумбийцем интересуется «Интер». В стане «нерадзурри» считают, что игрок «бергамасков» станет отличным усилением атакующей линии своей команды на следующий сезон. Однако команда Джан Пьеро Гасперини не планирует отпускать своего форварда в состав конкурента.

Муриэль стал игроком «Аталанты» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах, забил 22 гола и отдал девять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 26 миллионов евро.