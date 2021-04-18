Федор Чалов: ЦСКА не ждет простой игры против «Сочи»

Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от гостевого матча 26-го тура Российской Премьер-лиги с «Сочи».

Матч между командами состоится сегодня, 18 апреля, в 16:30 мск.

– Мы не ждем простой игры. У «Сочи» поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за еврокубки. Могу ли кого-то выделить? Нет, у них в целом очень хороший подбор сильных футболистов, – цитирует Чалова клубная пресс-служба армейцев.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего нападающего пять голов и пять ассистов в 30 матчах. Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Отметим, в рамках первого круга завершился вничью – 1:1. В составе армейцев гол забил форвард Арнор Сигурдссон.