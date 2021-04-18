«Спартак» прокомментировал информацию об интересе к Карпину

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов дал комментарий о появившейся информации, что Валерий Карпин находится среди кандидатов на пост главного тренера команды.

«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», - приводит слова руководителя «СЭ».

Напомним, что ранее наставник «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что покинет команду в конце сезона.

Карпин уже возглавлял московский клуб с 2009 по 2014 год, специалист дважды приводил красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 25 матчей в РПЛ расположился на третьей строчке, набрав 47 очков.