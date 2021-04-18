Британские СМИ: Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020

УЕФА рассматривает вариант, при котором Санкт-Петербург проведет дополнительные матчи на ближайшем чемпионате Европы-2020.

По информации The Daily Mail, Футбольная ассоциация Ирландии сообщила о том, что на данный момент столица страны – Дублин – не может гарантировать допуск болельщиков на стадионы. В городе запланированы четыре матча турнира.

Таким образом, УЕФА находится в поисках альтернативного места проведения игр. На завтрашнем заседании организации может быть принято решение о том, что Санкт-Петербург может получить дополнительные встречи. Также на данные матчи претендует домашний стадион «Тоттенхэма» в Лондоне.

Напомним, что Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 разных европейских городах Европы. В Санкт-Петербурге должны пройти три матча группового этапа, в двух из которых примет участие сборная России, а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что игры турнира на петербургском стадионе могут быть допущены 50 процентов зрителей. До 28 апреля число болельщиков на арене может увеличиться.