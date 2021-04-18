Судья Вилков может завершить свою карьеру после матча между «Локомотивом» и «Ростовом»

Матч 26-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Ростов» (4:1) может стать последним в карьере известного арбитра Михаила Вилкова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 41-летний специалист не будет включен в список судей на следующий сезон РПЛ. Отмечается, что вместе с ним судейский корпус этим летом могут покинуть еще несколько арбитров.

В нынешнем сезоне Вилков обслужил 14 матчей в рамках российских первенств, показав 75 желтых карточек, пять «горчичников», который привели к удалениям, а также три красные карточки. При этом он поставил шесть 11-метровых ударов.

В прошлом году после игры 11-го тура «Краснодар» – «Рубин» (3:1) Вилков выводился из списка рефери РПЛ до 31 декабря 2020 года.