Алексей Сорокин: Никакой гарантии нет, что в Санкт-Петербурге пройдут дополнительные матчи Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин дал комментарий об появившейся информации, что в российском городе может пройти несколько дополнительных матчей европейского первенства.

«Пока мне нечего сказать на этот счет. Завтра исполком, на котором многое, возможно, будет понятно. Но никакой гарантии нет, в нашем нынешнем мире произойти может все что угодно. Просто это довольно сложные вопросы, которые завтра могут получить свое решение», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге на трибуны могут быть допущены 50 процентов зрителей от вместимости стадиона.

Чемпионат Европы состоится в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.