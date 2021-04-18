Андрей Тихонов: Если бы Сафонов не допустил ошибку, «Краснодар» мог бы дотерпеть в игре с «Зенитом»

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов объяснил упущенный победный результат «быков» в домашнем матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

Напомним, что во вчерашней игре краснодарцы вели в счете со счетом 2:0 до 75-й минуты. Однако затем голы Сердара Азмуна и Андрея Мостового принесли петербуржской команде итоговую ничью.

– Все-таки «Краснодар» допустил две грубейшие ошибки – Сафонов и Сулейманов, который потерял мяч в центре. Получили два простых мяча и упустили два очка. «Зенит» очень здорово выглядел в концовке. Повторюсь, если бы Сафонов не допустил эту ошибку, возможно, «Краснодар» бы и дотерпел, – цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

В эпизоде с первым пропущенным голом голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов неудачно вышел из ворот и не смог помешать Азмуну забить гол после передачи Ярослава Ракицкого. Второй пропущенный гол «быков» произошел после того, как Магомед-Шапи Сулейманов пошел в обводку на своей половине поля и потерял мяч. Затем Дуглас Коста исполнил точную подачу на Мостового.