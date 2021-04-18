Месси превзошел рекорд Сарры по голам в финалах Кубка Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился дублем в финале Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (4:0).

Таким образом, аргентинец побил рекорд Тельмо Сарры, выступавшего за «Атлетик» из Бильбао, по голам в финальных играх национального Кубка. В активе Месси стало девять мячей в 10 матчах. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на RT.

Каталонский клуб завоевал свой 31-й титул победителя Кубка Испании, это рекордный показатель турнира. Месси же стал семикратным обладателем трофея.