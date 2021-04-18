«Рома» провела встречу с представителями Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может стать игроком «Ромы» в летнее трансферное окно.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, директор римского клуба Тиагу Пинту провел встречу с агентами 34-летнего француза по поводу его возможного перехода по окончании нынешнего сезона.

Отмечается, что опытным форвардом также интересуются «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Жиру присоединился к «Челси» в январе 2018 года. В общей сложности он провел за лондонцев 114 матчей, забил 39 голов и отдал 14 ассистов. Ранее стало известно, что игрок покинет состав «аристократов» этим летом в статусе свободного агента.