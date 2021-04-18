Берг - о решении покинуть «Краснодар»: Я мечтал завершить карьеру в «Гетеборге»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал о причинах ухода из российского клуба.

«В «Краснодаре» чувствую себя здорово, но по семейным соображениям принял такое решение. Еще в начале карьеры я думал о том, что завершить ее хочу в своем первом клубе. Это красивый финиш, о котором мечтают многие. Думаю, сейчас правильное время», - приводит слова Берга пресс-служба команды.

Швед выступает за «Краснодар» с 2019 года, за это время форвард провел за «быков» 57 матчей, отличившись 22-я мячами и шестью голевыми передачами.

Берг также играл за нидерландские «Гронинген» и ПСВ, немецкий «Гамбург», греческий «Панатинаикос» и эмиратский «Аль-Айн».