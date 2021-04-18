«Ювентус» поборется с «Миланом» за полузащитника «Аталанты» Пессину

Атакующий полузащитник «Аталанты» Маттео Пессиной своей персоной заинтересовал топ-клубы чемпионата Италии.

Согласно данным Calcio Mercato, в летнее трансферное окно 23-летнего итальянца хотят подписать «Милан» и «Ювентус». На данный момент, фаворитами в борьбе за хавбека являются «россонери». Отметим, что футболист находился в клубной системе красно-черных в период с 2015 по 2017 год. Однако он не провел ни одной игры за миланцев, отправляясь в постоянные аренды.

Пессина выступает за «Аталанту» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он отыграл 32 матча, забил три гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.