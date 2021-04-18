«Спартак» опубликовал видео, посвященное 99-летию основания клуба

Московскому «Спартаку» сегодня, 18 апреля исполнилось 99 лет со дня основания. Пресс-служба клуба опубликовала в соцсетях красочное видео со значимыми событиями в истории красно-белых.

«Мы поздравляем и желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, ждем побед от сегодняшних спартаковцев и верим в наше будущее - воспитанников академии. И, конечно, мы говорим спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак». Ваша поддержка бесценна!», - говорится в комментарии к ролику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Напомним, что столичный клуб является 22-кратным чемпионом России и СССР, а также 13 раз становился обладателем Кубка страны.