«Арсенал» – «Тамбов». Стартовые составы команд

«Арсенал» и «Тамбов» объявили свои стартовые составы на матч 26-го тура Российской Премьер-лиги.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Хлусевич, Пантелеев, Чаушич, Э.Кангва, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Рассказов, Ткачев, Ломовицкий, Коновалов, К.Кангва, Громыко, Ковалев, Аджоев, Панченко.
«Тамбов»: Сямук, Васиев, Кайков, Мартынов, Гигашвили, Бавин, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.
Запасные: Сычев, Нусуев, Еркин, Алиев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман.