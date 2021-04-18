Николай Наумов: Возможное непродление контрактов с лидерами клуба не станет причиной ухода Николича

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался на тему возможного ухода Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.

Ранее известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что сербский специалист с высокой долей вероятности покинет столичный клуб из-за того, руководство команды не собирается продлевать контракты с ведущими игроками. В частности, речь идет об опорном полузащитнике Максиме Мухине, а также хавбека Рифата Жемалетдинова.

– Возможное непродление контрактов с Мухиным и Жемалетдиновым не станет причиной для ухода Николича из «Локомотива». Тренер решает свои задачи, а клуб свои – так было всегда. Если нет возможности содержать дорогостоящих игроков и повышать им зарплату, руководство вынуждено расставаться с игроками. Конечно, Николич будет просить сохранить Рифата и Максима, но если клуб не пойдет ему навстречу, не думаю, что это спровоцирует его уход, – цитирует Наумова Sport24.

После 26 туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Вчера, 17 апреля, железнодорожники одержали свою шестую победу кряду в РПЛ, обыграв дома «Ростов» (4:1).