Николай Наумов: Возможное непродление контрактов с лидерами клуба не станет причиной ухода Николича

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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 70' Урал 0 Рубин 1 П1 24.0 Х 5.90 П2 1.19
Италия - Серия А 2-я четверть Брешия 27 Динамо Сассари 39
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 10' Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А не начался Милан 0 Дженоа 0 П1 1.41 Х 4.90 П2 8.10
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.20 Х 7.20 П2 15.5
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.32 Х 5.90 П2 9.20
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.94
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.08
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.90
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.81 Х 3.70 П2 4.70
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 3.00
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.35 Х 5.30 П2 9.40
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.14
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.40
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
18 апреля 13:18
автор: Владислав Корегин

Николай Наумов: Возможное непродление контрактов с лидерами клуба не станет причиной ухода Николича

Сербский специалист может покинуть московский клуб по окончании сезона-2020/21.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался на тему возможного ухода Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.

Ранее известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что сербский специалист с высокой долей вероятности покинет столичный клуб из-за того, руководство команды не собирается продлевать контракты с ведущими игроками. В частности, речь идет об опорном полузащитнике Максиме Мухине, а также хавбека Рифата Жемалетдинова.

– Возможное непродление контрактов с Мухиным и Жемалетдиновым не станет причиной для ухода Николича из «Локомотива». Тренер решает свои задачи, а клуб свои – так было всегда. Если нет возможности содержать дорогостоящих игроков и повышать им зарплату, руководство вынуждено расставаться с игроками. Конечно, Николич будет просить сохранить Рифата и Максима, но если клуб не пойдет ему навстречу, не думаю, что это спровоцирует его уход, – цитирует Наумова Sport24.

После 26 туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Вчера, 17 апреля, железнодорожники одержали свою шестую победу кряду в РПЛ, обыграв дома «Ростов» (4:1).

источник: Sport24.ru
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