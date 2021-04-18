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Англия - Чемпионшип перерыв Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 3.50 Х 2.24 П2 3.20
Франция - Лига 1 перерыв ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.60
Россия - Премьер-Лига перерыв Арсенал 2 Тамбов 0
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Испания - Сегунда не начался УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.08
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Гол Йевтича принес «Рубину» минимальную победу над «Уралом» в Екатеринбурге
18 апреля 13:53
автор: Владислав Корегин

Гол Йевтича принес «Рубину» минимальную победу над «Уралом» в Екатеринбурге

Казанский клуб выиграл свой третий матч кряду.

Матч 26-го тура Российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Рубином» завершился минимальной победой казанцев со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма – полузащитник гостей Дарко Йевтич дальним ударом из-за пределов штрафной площади точно пробил по воротам голкипера соперника Ярослава Годзюра.

Отметим, что на 32-й минуте травму получил один из лидеров казанского клуба Хвича Кварацхелия – грузинский футболист почувствовал боль в задней поверхности бедра и был заменен на Солтмурада Бакаева.

Хозяева имели возможность сравнять счет на 83-й минуте после того, как главный арбитр встречи Артем Любимов показал вторую желтую карточку Денису Макарову и зафиксировал 11-метровый удар, но вышедший на замену нападающий Андрей Панюков не смог переиграть Юрия Дюпина.

«Рубин» одержал третью победу кряду и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Екатеринбуржцы с 30 очками остались на 12-й строчке.

В следующем туре казанский клуб сыграет дома против «Краснодара» (25 апреля), а «Урал» на своем поле примет «Ахмат».

Чемпионат России

26-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1)

Голы: Йевтич, 45.

Нереализованный пенальти: Панюков, 83.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов (Кулаков, 81), Евсеев, Калини, Егорычев (Максименко, 87), Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай (Панюков, 62), Погребняк.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Йевтич (Костюков, 87), Абильдгор, Шатов (Зуев, 86), Макаров, Кварацхелия (Бакаев, 32 – Ин Бом, 64), Деспотович.

Предупреждения: Зотов, 21. Егорычев, 25. Макаров, 34. Гаджимурадов, 53. Бакаев, 56. Абильдгор, 64. Самошников, 68. Дюпин, 90+1.

Удаление: Макаров, 82.

источник: «Советский спорт»
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