Гол Йевтича принес «Рубину» минимальную победу над «Уралом» в Екатеринбурге

Матч 26-го тура Российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Рубином» завершился минимальной победой казанцев со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма – полузащитник гостей Дарко Йевтич дальним ударом из-за пределов штрафной площади точно пробил по воротам голкипера соперника Ярослава Годзюра.

Отметим, что на 32-й минуте травму получил один из лидеров казанского клуба Хвича Кварацхелия – грузинский футболист почувствовал боль в задней поверхности бедра и был заменен на Солтмурада Бакаева.

Хозяева имели возможность сравнять счет на 83-й минуте после того, как главный арбитр встречи Артем Любимов показал вторую желтую карточку Денису Макарову и зафиксировал 11-метровый удар, но вышедший на замену нападающий Андрей Панюков не смог переиграть Юрия Дюпина.

«Рубин» одержал третью победу кряду и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Екатеринбуржцы с 30 очками остались на 12-й строчке.