Андрей Червиченко: Карпина не интересует «Спартак», и за тем, что там происходит, он не следит

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий о появившейся информации, что Валерий Карпин находится среди кандидатов на пост главного тренера москвичей.

«Виделся с ним вчера. Даже намеков никаких не было, что он рассматривает вариант со «Спартаком». Когда зашел разговор про «Спартак», он сказал, что это вообще его не интересует и за тем, что там происходит, он не следит. Его интересует только «Ростов»», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Специалист возглавляет ростовчан с 2018 года.

Напомним, что ранее наставник «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что покинет команду в конце сезона.

Карпин уже возглавлял московский клуб с 2009 по 2014 год, специалист дважды приводил красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.