Слуцкий - о матче «Урал» -«Рубин»: Качество судейства сегодня было нижайшее

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы своей команды над «Уралом» (1:0) в 26-туре чемпионата России подверг критике уровень судейства в матче.

«Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил.

Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Встречу обслуживала бригада судей во главе с Артемом Любимовым.

После этого матча «Рубин» поднялся на четвертую позицию, набрав 46 очков. «Урал» же находится на 12-м месте - 20 баллов.