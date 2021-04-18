Слуцкий – о повреждении Кварацхелии: Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал травму Хвичи Кварацхелии.

— Он тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ, — цитирует Леонида Викторовича официальный сайт казанского клуба.

В текущем сезоне чемпионата России Кварацхелия 23 раза выходил на поле и по четыре раза забил и ассистировал партнерам.