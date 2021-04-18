«Аталанта» и «Ювентус» объявили стартовые составы, Миранчук остался в запасе

Тренерские штабы «Аталанты» и «Ювентуса» огласили стартовые составы на матч 31-го тура чемпионата Италии.
Полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных, форвард туринцев Криштиану Роналду пропускает встречу из-за повреждения.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Муриэль, Сапата.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Сандро, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Дибала, Мората.
После 30 матчей в Серии А «Старая синьора» располагается на третьей позиции, набрав 62 очка. «Богиня» же находится на четвертом месте - 61 балл.