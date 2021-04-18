Фернандес пропустит матч «Сочи» - ЦСКА из-за травмы

Тренерские штабы «Сочи» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
Защитник сборной России и московских армейцев Марио Фернандес получил повреждение на разминке и пропустит встречу.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохирн, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный.
Запасные: Адамов, Маргасов, Нибиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Эджуке, Рондон.