Фернандес пропустит матч «Сочи» - ЦСКА из-за травмы

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Испания - Сегунда 2-й тайм, 72' УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 5.50 Х 1.60 П2 4.10
Испания - Сегунда 2-й тайм, 76' Альбасете 0 Мирандес 0 П1 5.00 Х 1.45 П2 5.80
Испания - Примера 2-й тайм, 75' Реал Сосьедад 1 Севилья 2 П1 21.0 Х 5.40 П2 1.20
Испания - Примера 2-й тайм, 78' Осасуна 2 Эльче 0
Англия - Премьер-лига перерыв Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.30
Италия - Серия А 1-й тайм, 34' Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.95
Франция - Лига 1 1-й тайм, 34' Дижон 0 Ницца 0 П1 4.50 Х 3.20 П2 1.95
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Лацио 2 Беневенто 0 П1 1.03 Х 19.0 П2 36.0
Франция - Лига 1 1-й тайм, 34' Брест 0 Ланс 0 П1 3.10 Х 2.95 П2 2.60
Франция - Лига 1 1-й тайм, 34' Реймс 0 Метц 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Болонья 2 Специя 0 П1 1.08 Х 13.0 П2 20.0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 34' Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 1 П1 5.00 Х 3.50 П2 1.70
Франция - Лига 1 1-й тайм, 33' Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 2.75 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.33
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.33
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.33
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.40 Х 4.40 П2 10.5
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.90
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
КХЛ - плей-офф 18:00 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.85 Х 3.90 П2 3.90
Франция - Лига 1 18:05 Бордо 0 Монако 0 П1 6.00 Х 4.20 П2 1.59
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Бостон Брюинз 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.15 Х 4.10 П2 2.90
Португалия - Сегунда 19:00 УД Оливейренсе 0 Мафра 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Уфа 0 П1 1.47 Х 4.35 П2 7.90
Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 19:00 Торино 0 Рома 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Испания - Сегунда 19:15 Картахена 0 Тенерифе 0 П1 3.00 Х 2.80 П2 2.80
Италия - Серия А 19:15 Виртус Рим 0 Доломити Энерг 0
18 апреля 15:39
автор: Степан Шереметьев

Фернандес пропустит матч «Сочи» - ЦСКА из-за травмы

Встреча в рамках 26-го тура РПЛ состоится сегодня, 18 апреля на стадионе «Фишт». Начало игры - в 16:30 (мск).

Тренерские штабы «Сочи» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.

Защитник сборной России и московских армейцев Марио Фернандес получил повреждение на разминке и пропустит встречу.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохирн, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный.

Запасные: Адамов, Маргасов, Нибиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Эджуке, Рондон.

Запасные: Помазун, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.

После 25 матчей в РПЛ ЦСКА расположился на пятой строчке, набрав 46 очков. «Сочи» же находится на седьмом месте - 40 баллов.

источник: «Советский спорт»
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