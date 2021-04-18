«Арсенал» на своем поле с крупным счетом обыграл «Тамбов» в 26-м туре РПЛ

В рамках 26-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» на своем поле разгромил аутсайдера чемпионата «Тамбов» со счетом 4:0.

На 11-й минуте хозяева открыли счет – Роберт Бауэр переиграл вратаря тамбовской команды Родиона Сямука с 11-метровой отметки. На 25-й нападающий туляков Евгений Луценко забил второй гол в матче. Сергей Ткачев, выйдя на замену, довел счет до разгромного на 64-й. Даниил Хлусевич спустя две минуты упрочил преимущество тульского клуба.

Подопечные Дмитрия Парфенова занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Тамбов» располагается на последней строчке с 13 очками.

24 апреля состоится матч «Тамбов» – «Локомотив», днем позже — «Ростов» – «Арсенал».

РПЛ