Артур Григорьянц: Видел фотографию Чорлуки с обращением к КДК

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц отреагировал на публикацию в соцсети хорватского защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки.

По решению КДК РФС железнодорожники проведут один домашний матч на нейтральном поле.

—Видел фотографию Чорлуки с обращением к КДК. Как воспринял? Это его личное дело, я комментирую что-то, если есть дисциплинарное нарушение. В данном случае дисциплинарного нарушения нет, поэтому комментировать не буду, — передает слова Григорьянца Sport24.

Напомним, что «Локомотив» вчера со счетом 4:1 обыграл на своем поле «Ростов». Команда Марко Николича занимает второе место в РПЛ с 49 очками.