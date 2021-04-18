Григорий Иванов: Панюков не должен был бить пенальти в мачте с «Рубином»

«Я считаю, что Андрей Панюков не должен был бить пенальти, потому что он недавно вышел на замену, как следует еще не вошел в игру, не разогрелся, но ничего страшного не произошло, проиграли, но при хорошей игре. Мы очень много играем хорошо, но не получается, командой доволен, проявили характер», - приводит ТАСС слова Иванова.

Панюков не реализовал пенальти на 83-й минуте матча, при счете 0:1. Его удар отразил голкипер «Рубина» Юрий Дюпин.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.