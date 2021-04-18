Йевтич – о победном голе «Рубина» в ворота «Урала»: Я взял игру на себя и сделал счет 1:0

28-летний полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич прокомментировал победный гол в ворота екатеринбургского «Урала».

— Я занял удачную позицию для удара, взял игру на себя и сделал счет 1:0. Главное, что мне удается забивать с этой позиции и помогать команде одерживать победы. На тренировках мы отрабатываем такие удары, но чаще я тренирую штрафные, — передает слова Йевтича телеканал «Матч Премьер».

Команда Леонида Слуцкого занимает четвертое место с 46 очками.