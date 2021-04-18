«Севилья» в гостях переиграла «Реал Сосьедад»

«Севилья» на выезде обыграла «Сельту» со счетом 2:1 в матче 33-го тура чемпионата Испании.

На 5-й минуте Карлос Фернандес вывел хозяев вперед. До перерыва «Севилья» смогла не только сравнять счет, но и обеспечить себе минимальное преимущество. На 22-й минуте отличился Фернандо, а еще через две минуты Юссеф Энн-Несери принес гостям победу.

«Севилья» набрала 64 очка и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Реал Сосьедад» располагается на строчке ниже с 47 очками.

21 апреля «Севилья» в гостях сыграет против «Леванте», а днем позже клуб из Сан-Себастьяна дома примет «Сельту».